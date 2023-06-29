Омский водоканал восстанавливает канализационный коллектор

В рамках летней ремонтной кампании специалисты предприятия проводят работы по санации канализационного коллектора диаметром 1420 мм и протяженностью 1180 погонных метров. Ввести в эксплуатацию обновленный коллектор планируют уже в августе.

В июне специалисты омского водоканала провели техническое обследование трубопровода, построенного в 1995 году, который транспортирует сточные воды от главной насосной станции до песколовок на очистных сооружениях канализации. Выяснилось, что из-за агрессивного воздействия сточных вод произошло истирание стальной трубы и ее абразивный износ составил 100 %. В июне же сотрудники подрядной организации приступили к работам по санации трубопровода методом нанесения цементно-песчаной смеси.

«Цементно-песчаное покрытие трубопроводов – это экологический и безопасный способ обновления коммуникаций водоснабжения и водоотведения. Нанесённое на внутреннюю часть трубы надёжное антикоррозийное средство способно ликвидировать дефекты стальных и чугунных труб, возникающие в ходе многолетней и непрерывной эксплуатации. Используемый метод санации позволит продлить срок службы коммуникаций не менее чем на 50 лет», - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Санация трубопроводов – это эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций. Сроки производства работ при этом в несколько раз короче по отношению к новому строительству или перекладке сетей.

Санацию городских коллекторов больших диаметров омский водоканал проводит с 2015 года. Обновление коммуникаций проводится как способом «труба в трубу», так и с помощью нанесения цементно-песчаного покрытия. За прошедшие годы таким образом обновили более 5 км коллекторов больших диаметров и реконструировали более 18 километров сетей различных диаметров, начиная от «пятисотки».