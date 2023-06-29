Жителю Омска грозит до 7 лет колонии за оправдание терроризма в социальных сетях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следком завершил расследование уголовное дела об оправдании терроризма в соцсетях в отношении жителя Омска.

Согласно данным следствия, в январе 2021 года омич разместил в групповом чате одной из социальных сетей некие комментарии, содержащие публичное оправдание терроризма и одобрение террористических действий.

Уйти от ответственности за слова в Сети у омича не вышло: преступление было выявлено сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Омской области.

В ходе следствия фигурант дела был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас дело находится в Кировском районном суде. По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») омичу может грозить от 5 до 7 лет колонии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru