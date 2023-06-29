В Омске за неуплату налогов свыше 3 миллионов рублей будут судить директора фирмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские следователи сообщили, что полностью расследовали уголовное дело директора коммерческой фирмы по изготовлению металоизделий. В 2022 году руководитель задолжал налоговикам 3 миллиона и 270 тысяч рублей в качестве страховых взносов, но он пошел еще дальше. Дабы не платить обязательные сборы, на протяжении некоторого периода директор рассчитывал своих сотрудников по «серой» схеме - переводит деньги, используя счета третьих лиц.

- По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и страховым взносам, сроки уплаты которой истекли, и применении налоговым органом мер по принудительному взысканию задолженности, умышленно, с целью сокрытия денежных средств в сумме 3 миллиона 270 тысяч рублей производил расчеты с контрагентами, используя счета третьих лиц, - сообщили в пресс-службе омского следкома.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, по инициативе следствия был наложен арест на его снегоход стоимостью 500 тысяч рублей. В настоящее время материалы следствия готовятся к передаче в суд.

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