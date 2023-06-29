Михаил Аверин стал новым председателем совета директоров омского «Авангарда»

Фото: gdrive-arena.ru

Новым председателем совета директоров ХК «Авангард» назначен Михаил Аверин. Такая информация появилась в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

– За последние годы «Авангард» одержал много спортивных побед, построил арену, открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах, начиная с академии. У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача – поддерживать условия для ее роста и развития, – сказал Аверин.

Михаил Аверин занимается правовым сопровождением инвестиционных проектов. Также он обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».

Аверин займет место Александра Крылова, который объявил об уходе с должности 25 мая.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru