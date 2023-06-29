Партия СРЗП поддержит врио губернатора Омской области Виталия Хоценко на осенних выборах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Партия СРЗП поддержит врио губернатора Омской области Виталия Хоценко на предстоящих выборах

Руководитель СРЗП Сергей Миронов рассказал о новой должности Александра Буркова

Партия «Справедливая Россия – За правду», как заявил руководитель Сергей Миронов, поддержит на осенних выборах 2023 года кандидатуру Виталия Хоценко. По мнению Миронова, Виталий Хоценко является политиком с колоссальным опытом, способным решить самые сложные стоящие перед ним задачи.

– Напомню, что Виталий Павлович ранее занимал пост главы Правительства ДНР. Убежден, что благодаря пройденной "школе жизни" ему будут по плечу самые сложные задачи. В связи с этим, мы поддержим кандидатуру Виталия Хоценко на грядущих выборах в сентябре. С такой позицией ранее выступило и наше региональное отделение в Омске, которое 25 июня также поддержало кандидатуру Виталия Павловича, – подчеркнул Сергей Миронов.

Миронов также рассказал о новом партийном назначении экс-губернатора Омской области. Он сообщил, что недавно Александр Бурков был назначен Секретарем Президиума Центрального совета партии по взаимодействию с органами исполнительной власти.

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