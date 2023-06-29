Перевалили за сотню: в Омске значительно подорожали новостройки

Фото: Александр РОГОЗА

Федеральный портал «Мир квартир» проанализировал цены новостроект в 70 городах России и пришел к выводу, что стоимость 1 квадратного метра жилплощади в Омске за первые полгода стала на 4,8% выше. При этом тенденция на удорожание в Омске держится на протяжении всего этого периода. Так в первом квартале 2023 года цена выросла на 2,2%, во втором - на 2,6%. Еще дороже стали квартиры во Владикавказе (+10%), Мурманске (+8,7%), Сочи (+9,5%), Нижнем Новгороде (+4,4%), Грозном (+7%). Судя по географии расположения и экономическому развитию городов - сейчас идет в рост недвижимость периферийных крупных городов, вслед за столицами.

- В основном положительная динамика на первичном рынке обеспечивается догоняющим ростом в регионах, где недвижимость до последнего времени была относительно дешева, – объясняет гендиректор портала Павел Луценко. – В ближайшее время мы можем увидеть дальнейшее подорожание новостроек, уже по причине ослабления курса рубля. Однако резкого роста не будет, так как спрос очевидно не поспевает за предложением, и продажи у застройщиков буксуют уже сейчас.

В среднем 1 квадратный метр жилой недвижимости в новом доме в Омске обойдется в 104,5 тысяч рублей. Но это все равно дешевле, чем в соседних городах. В Новосибирске придется покупать квартиру по цене 127 тысяч рублей за каждый квадрат, в Томске - за 119 тысяч рублей. В Барнауле и Кемерово цена составляет только 103 тысячи рублей.

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