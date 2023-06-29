В Омской области с начала 2023 года уже одиннадцатый ребенок заболел корью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали 18-й случай заболевания корью. В этот раз опасное инфекционное заболевания выявили у непривитого ребенка.

Согласно последним данным Управления Роспотребнадзора по Омской области, среди заболевших 11 детей и 7 взрослых.

В ведомстве отмечают, что самым эффективным средством профилактики против кори является вакцинация. Помимо детей, вакцинация показана взрослым до 35 лет, не болевшим, не привитым, привитым однократно, а также не имеющим сведений о прививках против кори. То же самое касается людей возрасте от 36 до 55 лет, относящихся к группам риска,

Отметим, информация о первых четырех случаях заболевания корью в Омской области в 2023 году появилась в середине марта.

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