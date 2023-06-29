Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области на этих выходных прекратятся дожди, выглянет солнце и потеплеет до +27 градусов.

Так, в субботу, 1 июля, ночью столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Осадков в течение суток на территории региона не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью от 6 до 11 м/с. В ночные часы возможен штиль.

В воскресенье, 2 июля, погода в Омске и области существенно не изменится: днем температура воздуха составит +23...+29 градусов, без осадков.

Отметим, по прогнозам, на следующей неделе в Омскую область придет настоящая жара до +30 градусов.

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