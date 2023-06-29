В Омске вынесли приговор учредителю и директору ООО «Сибирский транспортный союз»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд вынес приговор руководителю и учредителю ООО «Сибирский транспортный союз», обвиняемым в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 20 миллионов рублей.

— В период с 2015 года по 2017 год обвиняемые, осуществляя совместное руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сибирский транспортный союз», вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по несуществующим хозяйственным операциям с рядом юридических лиц, оказывающих транспортные услуги, — сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Куйбышевский районный суд назначил по 2 года колонии-поселения каждому фигуранту дела. По решению суда они также были лишены права управлять всем видами учреждений и предприятий сроком на 2 года. Кроме того, бизнесмены должны будут выплатить сумму ущерба, причиненного государству.

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