Среднемесячная зарплата в Омской области выросла до 52 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В апреле 2023 года среднемесячная номинальная зарплата в Омской области выросла до 52 272 рублей. В период с января по апрель этого года она составляла 49 577 рублей. Таким образом, омичи стали получать в среднем на 2 695 рублей больше. Об этом сообщает Омскстат.

По итогам апреля оказалось, что меньше всего зарабатывают работники таких сфер, как обработка древесины и производство одежды — 20 676 и 21 118 рублей соотвественно.

Больше всего получают омичи, работающие на производстве кокса и нефтепродуктов. Их заработная плата в апреле составила в среднем 137 906 рублей. Высокими зарплатами могут похвастаться специалисты на производствах напитков (87 135 рублей), работники сферы культуры, спорта и досуга (79 862 рубля), а также те, кто трудятся на производстве химических веществ и химических продуктов (77 460 рублей).

Отметим, в сфере образования, как заявляют статистики, средняя зарплата составляет 37 168 рублей.

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