Лишь 47% жителей Омской области работают по своей специальности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитик портала поиска вакансий hh.ru выяснил, сколько омичей работают не по специальности, а также какие факторы влияют на смену сферы деятельности.

Как следует из результатов опроса, 47% жителей Омской области либо работают по своей специальности, либо находятся в поиске работы по ней. Ищут работу или уже трудятся в смежной области к той, по которой они обучались, 11% опрошенных. Еще 5% не имеют опыта работы по своей специальности, но хотели бы его получить.

Оставшиеся 37% омичей ищут работу не по полученной специальности. Из них 19% соискателей однажды работали по профессии, но сейчас в поисках работы в другой сфере. Еще 18% никогда не работали по полученной профессии и не собираются трудоустраиваться в этом направлении.

— Среди тех, кто не работал или перестал работать по своей профессии, в качестве барьера указали сложности в поиске работы по специальности (36%), маленькую зарплату (35%), смутные перспективы карьерного роста (28%), «это не мое» - ответили 26%, 18% назвали плохие условия работы, 12% признались, что выгорели, 10% не видят возможности соблюдать баланс личной и рабочей жизни, 9% изначально не планировали работать по специальности, 7% пожаловались на высокий уровень конкуренции, 5% не получили признания, а 4% не готовы постоянно учиться, что является необходимым условием работы по специальности, — отмечают аналитики.

Напомним, ранее 73% омичей заявили, что недовольны размером отпускных выплат.

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