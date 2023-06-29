В Омске в Октябрьском округе в 2023 году благоустроят 11 дворов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Октябрьском округе в 2023 году благоустроят 11 дворов многоэтажек. На эти цели из бюджета были выделены около 50 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекту «Жилье и городская среда».

В ходе работ подрядчик ООО «СПК «Дорстрой» отремонтирует асфальтовое покрытие дворовых проездов, установит новые скамейки и урны, а также обустроит автомобильные парковки.

Сейчас работы стартовали во дворах многоквартирных домов №№ 10, 10/2 по улице Кирова, дома № 45 по улице Свободы и домов №№ 83, 85, 87, 89 по проспекту Космическому.

Адреса дворов в Октябрьском округе, где в этом году будут проведены работу по благоустройству:

- ул. 3-я Молодежная, д. 58, 60;

- ул. Романенко, д. 2, 4;

- ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12, 14;

- проспект Космический д. 83, 85, 87, 89;

- ул. 3-я Кордная д. 18, 22;

- ул. 5-я Линия, д. 153 / ул. Маяковского, д. 87А;

- проспект Космический д. 1, 3;

- проспект Космический д. 7, 9;

- ул. Индустриальная, д. 4/ пр. Космический, д. 2;

- ул. 4-я Кордная д. 55, 56, 58;

- ул. Кирова, д. 10, 10/2 / ул. Свободы, д. 45.

Напомним, недавно стартовали работы по благоустройству 11 дворов в Кировском округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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