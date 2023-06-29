В Омске в Октябрьском округе в 2023 году благоустроят 11 дворов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.
В Октябрьском округе в 2023 году благоустроят 11 дворов многоэтажек. На эти цели из бюджета были выделены около 50 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекту «Жилье и городская среда».
В ходе работ подрядчик ООО «СПК «Дорстрой» отремонтирует асфальтовое покрытие дворовых проездов, установит новые скамейки и урны, а также обустроит автомобильные парковки.
Сейчас работы стартовали во дворах многоквартирных домов №№ 10, 10/2 по улице Кирова, дома № 45 по улице Свободы и домов №№ 83, 85, 87, 89 по проспекту Космическому.
Адреса дворов в Октябрьском округе, где в этом году будут проведены работу по благоустройству:
- ул. 3-я Молодежная, д. 58, 60;
- ул. Романенко, д. 2, 4;
- ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12, 14;
- проспект Космический д. 83, 85, 87, 89;
- ул. 3-я Кордная д. 18, 22;
- ул. 5-я Линия, д. 153 / ул. Маяковского, д. 87А;
- проспект Космический д. 1, 3;
- проспект Космический д. 7, 9;
- ул. Индустриальная, д. 4/ пр. Космический, д. 2;
- ул. 4-я Кордная д. 55, 56, 58;
- ул. Кирова, д. 10, 10/2 / ул. Свободы, д. 45.
Напомним, недавно стартовали работы по благоустройству 11 дворов в Кировском округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru