В Омске двое омичей на самокатах попали под колеса автомобилей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

УГИБДД по Омской области и минздрав региона сообщают о происшествии сразу двух аварий в городе с участием самокатчиков.

- Примерно в 16:30 на улице Декабристов самокат и автомобиль не поделили дорогу. Взрослый омич, ехавший на самокате, попал в больницу, - рассказали в областном минздраве. Через 40 минут случилась вторая авария, уже на Иртышской набережной. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадал подросток. Через 6 минут после ЧП на место прибыла скорая помощь, которая доставила юного самокатчика в больницу.

Пока о степени тяжести травм не сообщают.

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