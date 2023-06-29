В Омской области парень решил отомстить обидчику, но по ошибке разгромил совершенно чужой автомобиль

После ударов палкой все лобое стекло - в сколах. Фото: пресс-служба полиции по Омской области.

В пресс-службе омской полиции сообщили о том, что 21-летний сельчанин разгромил в темноте чужой автомобиль. В селе Крестики Оконешниковского района владелица «Дэу Матиз» рассказала, что около полуночи подъехала к своему дому. Вдруг на нее из кустов вышли трое парней в подпитии. Мужчины нецензурно выражались и агрессивно себя вели. Девушка испугалась и запрыгнула обратно в машину. Она попыталась быстро уехать, но не получилось.

- Включив заднюю скорость, она стала отъезжать. Но парень догнал автомобиль и нанес около пяти ударов палкой по кузову и лобовому стеклу машины. Сразу после повреждения машины молодые люди скрылись, - прокомментировали в пресс-службе. Выяснилось, что преступление совершил 21-летний местный житель. В темноте мимо его компании проехал похожий автомобиль, из которого сельчанина оскорбили бранью - он решил отомстить. Но неудачно. Разгромленная машина оказалось не той. При этом сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Также в полиции завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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