Первая в стране битва симфонических оркестров пройдет 1 и 2 июля в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
1 и 2 июля в Омске состоится музыкальный поединок «Симфобаттл» в рамках омского open-air фестиваля «СимфоПарк». В этой культурной битве примут участие Омский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Ленинградской области.
Состязание претендует на место в Книге рекордов России, сообщает «Газета.ру». Артисты будут соревноваться в исполнении классического оперного и балетного репертуара, а также современных музыкальных композиций: саундтреков из популярных фильмов, арий из мировых мюзиклов и рок-хитов. Оркестры будут играть попеременно и дополнять друг друга, обмениваться дирижерами и музыкантами, устраивать шутки и провокации.
Помимо оркестрантов, на сцену выйдут приглашенные звезды — солисты театров и филармоний.
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