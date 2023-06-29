На оформление выставки «Флора-2023» будет потрачено 9 миллионов рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны итоги торгов по оказанию услуг оформления омской выставки «Флора-2023». В этом году им займется индивидуальный предприниматель Полевьянова. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, частница торгует в розницу цветами семенами и удобрениями. Начальная цена контракта составляла 13,9 млн рублей. Заказчиком выступало омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Контракт с администрацией принесет ей 9 миллионов рублей. Деньги должны пойти на изготовление и установку ландшафтных художественных композиций. Помимо Полевьяновой, в эти торгах принимали участие еще двое коммерсантов.

При этом один из участников - ИП Захиджон Тожибаев из Екатеринбурга подал жалобу на проводившее торги УДХБ в антимонопольную службу. Эта жалоба будет рассмотрена 3 июля.

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