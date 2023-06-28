С начала 2023 года на омские оборонные предприятия трудоустролись 4 тысячи человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года на омские предприятия оборонно-промышленного комплекса были трудоустроены свыше 4 тысяч человек.

В Омской области для стимулирования трудоустройства отдельных групп соискателей предприятиям выделяют субсидии из бюджета. Так, на получение господдержки подали заявки 14 предприятий, которые нуждаются в 2 тысячах специалистов. Сейчас субсидию за трудоустройство в размере 73 тысяч рублей за одного человека уже получают АО «Омсктрансмаш», АО «ОНИИП» и АО «ОДК» — «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова», АО «ЦКБА».

Для привлечение кадров на омские оборонные заводы центры занятости и кадровые центры «Работа России» ведут профориентационную работу с школьниками и студентами. В ноябре этого года в Омске пройдет второй молодежный форум карьерных возможностей «Трамплин», в программе которого будет отдельный блок, посвященный встрече работодателей ОПК с омской молодежью.

— Оборонно-промышленный комплекс региона составляют 35 предприятий. Работодатели заявляют более двух тысяч вакансий. Сегодня омская служба занятости работает не только с текущей, но и перспективной потребностью рынка труда. Проводятся профориентационные мероприятия для школьников и студентов. В течение года различными профориентационными услугами охвачены семь тыс. юных омичей, — отметил зампред правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

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