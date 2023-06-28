Жителям омской пятиэтажки, где произошел крупный пожар, могут выплатить единовременные компенсации

Фото: Даниил ОПАРИН

Жителям дом № 8 по улице Волгоградской, чье имущество пострадало в результате пожара, выплатят единовременные компенсации. Сегодня, 28 июня, врио губернатора Виталий Хоценко поручил минтруда Омской области проработать вопрос о выделении средств из резервного фонда региона на их выплату.

Глава региона также дал поручение предоставить временное жилье тем пострадавшим, кто в этом нуждается, а также найти подрядчик, который отремонтирует сгоревшую крышу пятиэтажки.

— Прошу мэра Омска Сергея Николаевича Шелеста помочь людям, не дожидаясь результатов разбирательства о причинах пожара, обеспечить временным жильем пострадавших в результате пожара граждан, кто из них в этом нуждается. Министерство труда и социального развития прошу рассмотреть возможность предоставления из резервного фонда Правительства Омской области единовременных выплат в связи с частичной или полной утратой в результате пожара имущества. Также прошу Минэнерго Омской области и администрацию города принять меры по определению подрядчика для выполнения необходимых ремонтных работ, — сказал Виталий Хоценко.

Отметим, пожар в доме №8 по улице Волгоградской произошел во вторник, 27 июня. В момент возгорания внутри находились 70 человека. Самостоятельно покинуть квартиры смогли только 43 человека. Оставшихся, среди которые были 8 детей, спасли пожарные.

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