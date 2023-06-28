Сергей Шелест объяснил, для чего изменили схемы движения маршруток в центре Омска

Фото: соцсети.

Совсем скоро, c 1 июля, схемы движения полутора десятков маршрутов, проходящих через центр Омска, претерпят изменения.

По мнению Сергея Шелеста такая мера позволит разгрузить центр города от большого количества автобусов малого класса. Появится дополнительная ветка длинной 7 километров.

Градоначальник отметил, что реформа назрела давно. Ее цель – упорядочить существующую систему. Необходимо вывести из тени предпринимателей, которые не работают по регулируемому тарифу, не придают значения вопросам безопасности, находят способы обойти налоговую систему и систему социальных фондов.

– Да, процесс будет сопряжен с формированием новых транспортных привычек, и недовольств не избежать, но Омск не может вечно сидеть в 90-х. Нужно продолжать движение в сторону понятного и прозрачного рынка пассажирских перевозок, – прокомментировал предстоящие изменения Сергей Шелест.

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказывала, какие маршруты, обслуживаемые частными перевозчиками, с 1 июля изменят схему движения.

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