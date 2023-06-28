В Омске и 9 районах ограничат подачу газа с 4 по 12 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 3 округах Омска и 9 районах Омской области с 4 по 12 июля ожидаются перебои с газоснабжением. Ограничения в поставке газа коснется абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Возможные перебои будут происходить из-за ремонта на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Отключение может длиться до четырех суток.

– Ремонтные работы проводит Омский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск», чтобы повысить надёжность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период», – пояснили в «Газпром межрегионгаз Омск».

Омичам советуют в эти дни уменьшить нагрузку на сети и пользоваться газом лишь для приготовления еды. Поставки газа юридическим лицам прекратятся совсем. О том, где и в какие даты пройдет отключение газа, компании предупредят заранее.

Перебои могут наблюдаться в следующих населенных пунктах:

– 4 июля (с 6:00 – двое суток): Центральный, Ленинский и Октябрьский округа Омска.

Омский район: п.Ростовка, ТИЗ «Рассвет», с.Богословка, с.Новомосковка, СТ «Лотос», СНТ Флора, д.Прудки, с. Андреевка, с.Ульяновка. д.Ракитинка (Морозовского с/п), с.Морозовка, п.Иртышский, СТ «Иртыш» Торгового дома «Север», ДНТ «Иртышские Зори», снт.Зелёная Падь, д.Падь, СТ «Север», с.Калинино, д.Серебряковка, п.Октябрьский, с.Усть-Заостровка.

– 4 июля (с 6:00 – четверо суток): Омский район: с. Розовка, СНТ «Орбита», с.Усть-Заостровка, СТ «Сад», СТ «Иртыш» Торгового дома «Север», п.им Комиссарова, п.Набережный, п.Речной, с.Ачаир, СТ «Содружество», СНТ «Дорожник», ДНТ «Простор», п.Ачаирский, д.Покрово-Иртышское, СНТ «Память Чапаева». Черлакский район: р. п.Черлак, с.Соляное, с.Иртыш, д.Гринск, с.Большой Атмас, с.Елизаветинка, д.Бердниково, д.Верхнеильинка, с.Красный Октябрь.

– 5 июля (с 6:00 – сутки): Омский район: д. Калачево. Азовский район: с.Азово, с.Привальное, д.Пахомовка, д.Гауф, д.Роза Долина, д.Сереброполье, с.Цветнополье, с.Александровка, д.Бердянка, д.Южное, д.Барсуковка (Азовский), д.Трубецкое, с.Пришиб, с.Звонарёв Кут, с.Берёзовка (Берёзовское), с.Сосновка, д.Новинка, д.Кудук-Чилик, д.Кошкарево, д.Круч.

Нововаршавский район: с.Заречное, с.Изумрудное, д.Новоивановка, п.Любовский, с.Славянка, р. п.Нововаршавка, д.Красный Яр. Одесский район с.Ганновка, с.Одесское, с.Лукьяновка, д.Сарат, д.Генераловка. Павлоградский район: д.Ясная Поляна, р. п.Павлоградка, с.Хорошки, д.Глинкино, с.Новоуральское, с.Богодуховка, с.Юрьевка, д.Явлено-Покровка, с.Логиновка, д.Семяновка, с.Милоградовка, с.Тихвинка.

Русско-Полянский район: р. п.Русская Поляна, с.Солнечное, с.Бологое, с.Алабота, ст.Русская Поляна. Таврический район: р. п.Таврическое, д.Новоселецк, ст.»Стрела», с.Луговое, с.Сосновское, с.Любомировка, д.Весёлые Рощи, с.Харламово, д.Лапино, д.Черниговка, ст.Жатва, д.Березовка (Тавричанка), с.Неверовка, д.Черноглазовка, а.Коянбай, с.Прииртышье, д.Копейкино, д.Новотелегино, с.Пристанское, д.Баландино, с.Карповка, п.Новоуральский, д.Новобелозеровка.

– 11 июля (с 8:00 в течение 9 часов): Тюкалинский район: Тюкалинск, с.2-я Пятилетка, с.Атрачи, п.Октябрьский (Октябрьское), с.Сажино, д.Красный Шар, д.Чащино, д.Новый Кошкуль.

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