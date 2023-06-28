АО «Омск РТС» сообщает о гидравлических испытаниях

С 09:00 29.06.2023 до 20:00 30.06.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Комбинатская, Энтузиастов, Химиков, ст «Каучук», снт «Строитель.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.