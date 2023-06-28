В районе улиц Вавилова, Волочаевская, 10 лет Октября будет отключена горячая вода

C 00:00 12.07.2023 до 24:00 25.07.2023 согласно утвержденного Графика остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2023, будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Северного и Релеро лучей от ТЭЦ-5.

Прекращается ГВС потребителей: 1-я Заречная, 2-я Производственная, 1-я Затонская, 2-я Затонская, 2-я Восточная, 8-я Ремесленная, 5-я Северная, 7-я, Северная, 9-я Северная, Вавилова, Волочаевская, 10 лет Октября, Тарская, Артическая, Марата, 5 Армии, Гусарова, 4-я Северная, 6-я Северная, 18-я Северная, 26-я Северная, 27-я Северная, Волховстроя, Красный Путь, Кемеровская, 17-й Военный городок, Челюскинцев, Долгирева, Березовая.