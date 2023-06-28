За минувшие сутки дорожники откачали 656 кубометров воды с улиц Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске дорожники продолжают ликвидировать последствия непогоды, накрывшей регион в минувший вторник, 27 июня.

Силами омского ДЭУ за минувшие сутки с улиц город были откачены 656,5 кубометров воды. Скопления дождевой воды были ликвидированы на улицах Звездной, Взлетной, Жуковского, Лобкова, Новокирпичной, Гашека, Иванова, Серова (в том числе в тоннеле под ж/д путями), Шаумяна, Товстухо, Олимпийской, Манякина, 5-й Кордной, 4-й Железнодорожной, Романенко, Пролетарской, Рождественского, 1-й Трамвайной, Демьяна Бедного, 2-й Кольцевой, 1-й Пригородной, Андрианова, Нефтезаводской, Волкова, Белозерова, Малиновского, а также на проспектах – Маркса, Менделеева, Сибирском и Космическом.

Справка

УДХБ продолжает проводить работы по откачке дождевой воды в зонах своей ответственности – на дорогах и в местах общего пользования. Круглосуточные телефоны диспетчерских служб дорожно-эксплуатационных участков «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» в Омске:

- ДЭУ Кировского округа – 55-16-92;

- ДЭУ Ленинского округа – 90-48-33;

- ДЭУ Октябрьского округа – 90-48-47;

- ДЭУ Советского округа – 24-38-92;

- ДЭУ Центрального округа – 90-48-04.

Можно также обратиться в контрольно-диспетчерскую службу УДХБ по телефону 31-74-82 или по номеру единой дежурно-диспетчерской службы администрации Омска — 78-78-78.

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