В Омской области пятый год ищут бесследно пропавшего 33-летнего мужчину

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».
В Омской области уже пять лет разыскивают 33-летнего Александра Шмаргуна. Мужчина пропал еще в 2018 году. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Последний раз омича видели у дома № 12 по улице Юбилейной в селе Морозовка Омского района.
Приметы пропавшего: среднего телосложения, короткие волосы темного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении омича, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
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