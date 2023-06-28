Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:18

В Омской области пятый год ищут бесследно пропавшего 33-летнего мужчину

О местонахождении омича ничего не известно еще с 2018 года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омской области уже пять лет разыскивают 33-летнего Александра Шмаргуна. Мужчина пропал еще в 2018 году. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Последний раз омича видели у дома № 12 по улице Юбилейной в селе Морозовка Омского района.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, короткие волосы темного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении омича, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru