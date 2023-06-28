В Омске прекратила существование известная фирма-лицензиат «Ермолино»

Фото: 2ГИС
Информация о ликвидации юридического лица ООО «Иртыш-торг» появилась в Едином госреестре юридических лиц. 19 мая заявление о ликвидации подала межрайонная налоговая инспекция №12 по Омской области.
Компания «Иртыш-торг» являлась лицензиатом хорошо известных омичам товарных знаков «Ермолино», «Продукты Ермолино», а также некоторых других.
Процесс ликвидации начался еще в августе 2022 года. Заявление подал гендиректор фирмы Алексей Соловцов. Фирма официально прекратила свою деятельность 22 июня.
Общество с ограниченной ответственностью существовало с декабря 2008 года. Ликвидация юридического лица теоретически может отразиться на дальнейшей судьбе магазинов розничной торговли полуфабрикатами.
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