В Омске прекратила существование известная фирма-лицензиат «Ермолино»

Фото: 2ГИС

Информация о ликвидации юридического лица ООО «Иртыш-торг» появилась в Едином госреестре юридических лиц. 19 мая заявление о ликвидации подала межрайонная налоговая инспекция №12 по Омской области.

Компания «Иртыш-торг» являлась лицензиатом хорошо известных омичам товарных знаков «Ермолино», «Продукты Ермолино», а также некоторых других.

Процесс ликвидации начался еще в августе 2022 года. Заявление подал гендиректор фирмы Алексей Соловцов. Фирма официально прекратила свою деятельность 22 июня.

Общество с ограниченной ответственностью существовало с декабря 2008 года. Ликвидация юридического лица теоретически может отразиться на дальнейшей судьбе магазинов розничной торговли полуфабрикатами.

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