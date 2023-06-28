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НовостиОбщество28 июня 2023 6:55

Директором МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» стал Руслан Щербаков

Ранее предприятие, управляющее двумя городскими парками, возглавлял уроженец Екатеринбурга Михаил Морозов
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новым директором МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» с 26 июня официально стал Руслан Щербаков. Об этом свидетельствуют данные выписки ЕГРЮЛ.

Ранее Щербаков на протяжении нескольких лет возглавлял ООО «Русстрой-Омск». Компания вела деятельность в сфере оптовой торговли лесоматериалами и строительными материалами.

До прихода Щербакова на протяжении года муниципальным предприятиям, управляющим не только одноименным парком, но и Советским, руководил уралец-справедливоросс Михаил Морозов. Уроженец Екатеринбурга с 2018 по 2022 года был директором гостиничного комплекса «Иртыш», ныне перешедшего из муниципальной собственности в частную после реорганизации.

Напомним, парк имени 30-летия ВЛКСМ вошел в число общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».