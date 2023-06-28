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НовостиОбщество28 июня 2023 6:22

Омский дептранс пригрозил перевозчикам расторжением договоров, если они не поедут новым схемам с 1 июля

В Омске начиная с 1 июля будут проводить рейды по отлову нарушителей среди частных перевозчиков
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Насколько эффективная транспортная реформа на практике, станет известно уже совсем скоро. Однако можно точно сказать, что маршруткам не место в миллионом городе, по крайней мере, в его центре. Фото: соцсети.

Насколько эффективная транспортная реформа на практике, станет известно уже совсем скоро. Однако можно точно сказать, что маршруткам не место в миллионом городе, по крайней мере, в его центре. Фото: соцсети.

В Омске с 1 июля 2023 года схемы движения изменят 18 маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками. Маловместительные маршрутки поедут по улицам Жукова, Булатов и Фрунзе вместо Карла Маркса, Гагарина, Интернациональной.

Сегодня, 28 июня, в департаменте транспорта заявили, что начиная с 1 июля в Омске будут проводить совместные рейды с сотрудниками Госавтоинспекции и Ространснадзора по отлову нарушителей. Частникам, которых поймают на движении по старым схемам — по центральным улицам, угрожают расторжением договоров на пассажирские перевозки.

— Мероприятия по предупреждению и выявлению возможных нарушений проводятся, в первую очередь, не с целью привлечь потенциальных нарушителей к административной ответственности в виде штрафа, а для профилактики подобных правонарушений и формирования правопослушного поведения среди водителей. Однако не стоит забывать о том, что в случае выявления неоднократных нарушений меры ответственности ужесточаются — вплоть до расторжения договора с перевозчиком и аннулирования его маршрутной карты», — пояснил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, какие маршрутки уйдут с центральных улиц на Жукова, а также как изменятся схемы движения муниципальных автобусов с 1 июля 2023 года.

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