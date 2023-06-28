Омский дептранс пригрозил перевозчикам расторжением договоров, если они не поедут новым схемам с 1 июля

Насколько эффективная транспортная реформа на практике, станет известно уже совсем скоро. Однако можно точно сказать, что маршруткам не место в миллионом городе, по крайней мере, в его центре. Фото: соцсети.

В Омске с 1 июля 2023 года схемы движения изменят 18 маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками. Маловместительные маршрутки поедут по улицам Жукова, Булатов и Фрунзе вместо Карла Маркса, Гагарина, Интернациональной.

Сегодня, 28 июня, в департаменте транспорта заявили, что начиная с 1 июля в Омске будут проводить совместные рейды с сотрудниками Госавтоинспекции и Ространснадзора по отлову нарушителей. Частникам, которых поймают на движении по старым схемам — по центральным улицам, угрожают расторжением договоров на пассажирские перевозки.

— Мероприятия по предупреждению и выявлению возможных нарушений проводятся, в первую очередь, не с целью привлечь потенциальных нарушителей к административной ответственности в виде штрафа, а для профилактики подобных правонарушений и формирования правопослушного поведения среди водителей. Однако не стоит забывать о том, что в случае выявления неоднократных нарушений меры ответственности ужесточаются — вплоть до расторжения договора с перевозчиком и аннулирования его маршрутной карты», — пояснил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, какие маршрутки уйдут с центральных улиц на Жукова, а также как изменятся схемы движения муниципальных автобусов с 1 июля 2023 года.

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