Сергей Скрипаль стал восьмым кандидатом на выборах губернатора Омской области

Фото: Игорь БУЛАТОВ

Избирательная комиссия Омской области зарегистрировала восьмого кандидата в губернаторы. Им стал 49-летний Сергей Скрипаль. Омич работает электромонтером в музее имени Врубеля.

По информации из открытых источников, Скрипаль с 2009 года принимал участие в выборах разных уровней несколько раз, но ни разу не одержал победу. Так, в 2009 году он попытался избраться депутатом Совета Любинского городского поселения. В 2010 году успел побороться за место главы Крутинского района, главы Крутинки и депутата Совета Дружинского сельского поселения. В эти годы он шел на выборы от ЛДПР.

Потом несколько лет Скрипаль не пользовался пассивным избирательным правом. В 2017 году он вновь заявил о себе: попытался принять участие в выборах депутатов омского Горсовета как самодвиженец, но ему отказали в регистрации. В 2020 году омичу повезло: его зарегистрировали кандидатом в депутаты Совета Кормиловского муниципального района от партии «Коммунисты России». Партия, имеющая созвучное с КПРФ название, победить ему не помогла.

Напомним, на данный момент в качестве кандидатов официально зарегистрированы врио губернатора Виталий Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы Рф Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), депутат Заксобрания Омской области Владимир Казанин («Коммунисты России«), а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз и Вадим Черкин.

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