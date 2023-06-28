В Омске разыскивают 35-летнего мужчину в синий рубашке в клетку, пропавшего 24 июня

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омске волонтеры и полиция разыскивают 35-летнего мужчину, который ушел из дома днем в минувшую субботу, 24 июня, и не вернулся.

Около 12:00 24 июня вышел из дома, расположенного по улице 7-й Северной. С тех пор

его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, короткие волосы.

Был одет в спортивные штаны темного цвета, синюю рубашку в клеточку, черные сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении омича, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru