В Омске за 10 лет построят новый жилой микрорайон в районе 21-й Амурской

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске в ближайшие 10 лет в районе улицы 21-й Амурской возведут новый жилой микрорайон. Эскиз застройки территории накануне обсудили директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак и гендиректор ГК ООО «Стройбетон» Александр Сасин.

По планам в новом микрорайоне на земельном участке площадью порядка 18 гектаров будут возведены 24 многоквартирных дома — 19 девятиэтажных и 3 семнадцатиэтажных. В шаговой доступности от многоэтажке будут располагаться два детских сада, один из них должны ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года. На строительство второго дошкольного учреждение недавно было выдано соответствующее разрешение. Оба детсада рассчитаны на 140 мест.

Согласно проекту, в микрорайоне появятся детский сад на 310 мест, площадка для дрессировки и выгула собак, крытый велодром, детские и спортивные площадки, зеленая зона, а также асфальтированные парковки для автомобилей.

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