Жители Омской области смогут получить до 3 млн руб. на реализацию своих проектов

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области по поручению врио губернатора Виталия Хоценко увеличат финансирование инициативных проектов жителей и расширят перечень направлений, в рамках которых могут быть выделены денежные средства.

Так, предельный объем поддержки, предусмотренный на один проект, вырастет с 2 до 3 миллионов рублей. Денежные средства теперь можно будет получить на проведение работ по организации уличного освещения и благоустройству территорий школ и детсадов.

— Жители Омской области предлагают самые разные инициативы, и наша задача — оперативно реагировать. Много предложений по тротуарам и ремонту дорог, по уличному освещению, по благоустройству территорий детских садов и школ, поэтому эти направления принимаем решение включить. На такие инициативы с 2024 года тоже можно будет получить средства из областного бюджета. Соответствующую задачу ставит сегодня и Президент РФ — усиливать непосредственное влияние граждан на принятие решений. От мнения жителей Омской области зависит, какие именно вопросы будут решаться на территории их населенных пунктов в первую очередь, — отметил Хоценко.

Отметим, в 2023 году на инициативы жителей районов Омской области из бюджета региона были выделены 100 миллионов рублей. В 2024 году размер выделяемых средств из казны только увеличится.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru