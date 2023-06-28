В Кировском округе Омска в 2023 году отремонируют дворы 11 многоэтажек

Фото: https://t.me/omskonelove
В Кировском округе Омска подрядчики приступили к благоустройству дворовых территорий. В 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на Левобережье отремонтируют 11 дворов.
В этом году работы по благоустройству будут проведены по следующим адресам:
- пр. Комарова, д. 27, 27/2, 25;
- ул. 70 лет Октября, д.20, 20/1, 20/2;
- б. Архитекторов, 1/1, 1/2, 1/6;
- ул. Дианова, д. 12/1;
- ул. Лукашевича, д. 27А;
- ул. Лукашевича, д.1;
- ул. Лукашевича, д. 8Б;
- ул. Дмитриева, 2/5;
- ул. Туполева,3/1
- ул. 2-я Солнечная, 28, 30;
- пр. Комарова, д.9, 9/1.
Отметим, начиная с 2017 года в Кировском округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» были приведены в порядок 75 дворов.
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