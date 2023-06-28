В Кировском округе Омска в 2023 году отремонируют дворы 11 многоэтажек

Фото: https://t.me/omskonelove

В Кировском округе Омска подрядчики приступили к благоустройству дворовых территорий. В 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на Левобережье отремонтируют 11 дворов.

В этом году работы по благоустройству будут проведены по следующим адресам:

- пр. Комарова, д. 27, 27/2, 25;

- ул. 70 лет Октября, д.20, 20/1, 20/2;

- б. Архитекторов, 1/1, 1/2, 1/6;

- ул. Дианова, д. 12/1;

- ул. Лукашевича, д. 27А;

- ул. Лукашевича, д.1;

- ул. Лукашевича, д. 8Б;

- ул. Дмитриева, 2/5;

- ул. Туполева,3/1

- ул. 2-я Солнечная, 28, 30;

- пр. Комарова, д.9, 9/1.

Отметим, начиная с 2017 года в Кировском округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» были приведены в порядок 75 дворов.

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