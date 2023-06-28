Кассация признала наличие картельного сговора между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал законным решением УФАС России по Омской области в отношении омских дорожников.

Напомним, в июле 2022 омские антимонопольщики установили, что между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор» имел место картельный сговор. В рамках соглашения подрядчики намерено занижали стоимость работ при участии в аукционе на контракт по ремонту автодороги «Омск-Тара», чтобы отсеять возможных конкурентов. К слову, начальная стоимость упомянутого контракта составляла 1,68 млрд рублей.

— ООО «Стройсервис», сделав одно ценовое предложение о снижении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на 0,5%, намеренно воздержалось от конкурентной борьбы с «Омскавтодор» за право заключения госконтракта и подачи иных ценовых предложений. В результате заключенного соглашения победа в аукционе была обеспечена заранее определенному участнику — ООО «Омскавтодор», при этом НМЦК была снижена на 1,1%, — сообщили в пресс-службе УФАС России по Омской области.

ООО «Стройсервис» и ООО «Омскавтодор» не согласились с решением антимонопольного органа и обратились в суд. Арбитражный суд Омской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд встали на сторону дорожников и отменили решение омского УФАС.

После этого антимонопольщики подали кассационную жалобу. Арбитражный суд Западно - Сибирского округа признал решение омского УФАС законным.

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