В Омской области 28 июня объявлено штормовое предупреждение

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Омской области сегодня, 28 июня, сохранится непогода. По прогнозу синоптиков, на территории региона ожидаются сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, дожди, гроза.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС по Омской области призывает омичей избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также на парковать автомобили рядом с ними.
При возникновении происшествий и ЧС следует немедленно сообщить о них по телефону 101.
Напомним, во вторник, 27 июня, Омскую область накрыли дожди с грозой и крупный град размером с яйцо. По предварительной версии, удар молнии также стал причиной пожара в пятиэтажке на Левобережье Омска.
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