В Омске из-за непогоды отменили рейсы прогулочных теплоходов по Иртышу

Фото: Елена УРМАНОВА

В Омске в ближайшие дни из-за непогоды отменили рейсы прогулочных теплоходов. Информация об этом появилась в паблике «Омский теплоход» во «ВКонтакте».

— Погода не радует, поэтому в ближайшие дни прогулочных рейсов не будет. Завтра посмотрим по погоде, — говорится в сообщении.

Напомним, в Омской области сегодня, 28 июня, объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, на территории региона ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, дождь, гроза.

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