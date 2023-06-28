Виновницей отравления 19 детей в омской гостинице стала повар с норовирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор рассказал, кто виновен в отравлении 19 школьников из Новокузнецка в омской гостинице.

Как сообщили в ведомстве, виновницей массового отравления юных гандболистов из Кузбасса оказалась омичка, занимавшаяся приготовлением и доставкой еды по договору с отелем. Обследование, проведенное в ходе эпидемиологического расследования, показало, что женщина является носителем норовируса 2 генотипа. Эта инфекция была обнаружена и у госпитализированных детей. В ведомстве отмечают, что условия, в которых женщина готовила еду, не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Более того, у нее отсутствовала медицинская книжка.

По последней информации минздрава Омской области, состояние детей оценивается как стабильное со значительным улучшением. Им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, по факту инцидента следком завел уголовное дело. Управление Роспотребнадзора по Омской области уже передало результаты эпидемиологического расследования в ведомство.

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