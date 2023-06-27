В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб 22-летний житель Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлый четверг, 22 июня, в зоне проведения СВО от полученных ранений погиб 22-летний уроженец деревени Спартак Москаленского района Омской области Владислав Цыганок. Информация о гибели молодого сельчанина накануне появилась в паблике «Люди из Сибири» во «ВКонтакте».

За проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга Владислав Цыганок был награжден медалью «За отвагу».

Напомним, 2 июня этого года в зоне СВО погиб другой житель Москаленского района — 24-летний Толкын Бусурманов.

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