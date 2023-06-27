За 5 месяцев 2023 года электрички в Омской области перевезли свыше 1 млн пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские электрички перевезли за первые пять месяцев 2023 года более 1 миллиона пассажира. Только в мае пассажиропоток на четырех направлениях составил свыше 260 тысяч человек.

Компания-перевозчик — АО «Омск-Пригород» — за пять месяцев получила 153 миллиона рублей в качестве субсидий из бюджета Омской области. Денежные средства компенсируют разницу между стоимостью проезда по регулируемым тарифам и реальным.

Напомним, в Омской области с 1 июля 2023 года начнут действовать новые тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, установленные Региональной энергетической комиссии. Так, при расстоянии от Омска до Марьяновки в 49 км или от Омска до Любинской в 53 км стоимость билета составляет 77 рублей. Поездка от областного центра до станции Калачинская обойдется в 118 рублей, до станции Исилькуль в 189 рублей, а до станции Москаленки – 132 рубля. Поездка по самому длинному маршруту — Омск – Иртышское (170 км) — будет стоит 211 рублей.

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