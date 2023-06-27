Жители Омска заплатят 80 тыс. рублей за выброшенный на дороге и в лесу мусор

Накануне в Омске вблизи Красноярского тракта задержали водителя самосвала. Мужчина сгружал строительный мусор в полосе отвода дороги, что, как и сброс любого другого мусора из авто, предусматривает наказание по статье 8.2 КоАП РФ. Теперь омичу предстоит оплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла и на Левобережье. В ходе совместного рейда специалисты департамента контроля и регионального минприроды поймали омичей, выгружавших из грузовика крупногабаритный мусор в зеленой зоне на улице 2-й Солнечной. Им также грозит штраф в размере 40 тысяч рублей.

На сегодня минприроды Омской области завело 106 административных дело по материалам, переданным департаментом контроля.

В мэрии омичам напоминают, что штраф за сброс мусора в неположенных местах может достигать 100 тысяч рублей. Кроме того, иногда у нарушителя могут конфисковать транспортное средство.

К рейдам по выявлению нарушителей теперь присоединяться инспекторы ГИБДД. Госавтоинспекторы будут проверят тех водителей, которые перевозят отходы без лицензии, сопроводительных документов и не имеют договоров на утилизацию мусора с региональным оператором ООО «Магнит». Согласно последним данным, с регоператором соответствующий договор заключили лишь 40% омских предпринимателей.

Всех омичей, кто стал свидетелем сброса мусора в неположенном месте и успел запечатлеть этот момент на фото или видео при помощи телефона или видеорегистратора, просят направить материалы на WhatsApp по номеру 8-923-685-56-31 или на электронный адрес — mpr.monitor@yandex.ru. В сообщении обязательно необходимо указать время и место события.

Справка:

Площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) предназначены только для их складирования. К ТКО относятся отходы, которые производятся в процессе жизнедеятельности человека внутри помещений в жилом доме и аналогичные отходы у юридических лиц.

Иные отходы производства и потребления, например: автомобильные шины, строительные, растительно-древесные, медицинские, биологические, ртутные и прочие отходы 1 и 2 класса опасности складировать на площадках ТКО, а также на муниципальных или неразграниченных территориях категорически запрещено.

Размер крупногабаритных отходов, например, мебели или бытовой техники, не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Их можно оставлять в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, либо на специальных местах для складирования именно КГО.

Строительные отходы, образованные при ремонте жилых помещений (кирпичи, бетон, обрезки труб и другое) не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Вывоз осуществляется путем заключения договора со специализированной организацией (например, договор с региональным оператором ООО «Магнит» и др.).

Ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы. Граждане могут сдавать ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом.

Растительно-древесные отходы (ветки деревьев, кустарников, сухие растения, листва) также не являются ТКО и не подлежат складированию на площадках накопления. Такой мусор можно оставлять только на заранее определенном месте с учетом предложений управляющей организации в границах придомовой территории. Для вывоза растительно-древесных отходов с территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе после проведения субботника, УК, на обслуживании которых находятся данные дома, необходимо заключать договор с региональным оператором. В секторе индивидуальной жилой застройки за это отвечает БУ г. Омска УДХБ.

Что касается биологических отходов. Категорически запрещается их захоронение в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. В соответствии Правилами перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляться в закрытых емкостях, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания, в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию. При этом вывоз и захоронение такого типа отходов ведется специальными службами.