Женщина, готовившая еду для омской гостиницы, стала виновницей отравления 19 школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Омской области рассказало, кто виновен в отравлении 19 школьников из Новокузнецка в омской гостинице.

Как оказалось, виновницей массового отравления юных гандболистов оказалась омичка, занимавшаяся приготовлением и доставкой еды по договору с отелем. Обследование, проведенное в ходе эпидемиологического расследования, показало, что женщина является носителем норовируса 2 генотипа. Эта инфекция была обнаружена и у госпитализированных детей. В ведомстве отмечают, что условия, в которых женщина готовила еду, не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. К слову, у нее самой не было и медицинской книжки.

По последней информации минздрава Омской области, состояние детей оценивается как стабильное со значительным улучшением. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, по факту произошедшего омский следком завел уголовное дело. Роспотребнадзор уже направил результаты эпидемиологического расследования в ведомство.

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