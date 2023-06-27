Минздрав: состояние 19 школьников, отравившихся в омской гостинице, значительно улучшилось

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Состояние 19 юных спортсменов из Новокузнецка, находящихся на лечении в стационаре после отравления в омской гостинице, оценивается как стабильное значительным улучшением. Об этом сообщили в минздраве Омской области.

— Дети получают все необходимое лечение. Кроме того, силами администрации учреждения для них запланирован дополнительный второй ужин. С учетом состояния детей, а также исходя из стандарта оказания медицинской помощи, при сохранении положительной динамики, выписка пациентов прогнозируется в пятницу, — рассказали в ведомстве.

Напомним, как сегодня, 27 июня, сообщили в Управление Роспотребнадзора по Омской области, у кузбасских школьников был выявлен норовирус 2 генотипа. Носителем этой инфекции оказалась женщина, занимавшая доставкой и приготовлением еды для отеля. Готовила блюда омичка в полной антисанитарии. Медицинской книжки у нее также не было. По факту отравления омский следком завел уголовное дело.

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