Причиной массового отравления школьников в омской гостинице стал норовирус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Омской области рассказало, что стало причиной отравления 19 школьников в омской гостинице.

Как оказалось, все 19 детей в возрасте от 10 до 16 лет заразились норовирусом 2 генотипа. Носителем инфекции оказалась женщина, занимавшаяся приготовление и доставкой блюд для гостиницы, где проживали юных спортсмены из Новокузнецка.

Напомним, школьников с острым отравлением доставили в больницу. На момент госпитализации их состояние оценивалось как среднетяжелое. По факту инцидента омский следком завел уголовное дело. Ситуацией также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления передать всю информацию по произошедшему.

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