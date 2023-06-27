Омская сеть «Парфюм-Лидер» столкнулась с опасностью банкротства

Фото: Даниил ОПАРИН

В Арбитражный суд Омской области поступили иски от трех предпринимательниц к владельцам крупной сети магазинов бытовой химии, косметики и парфюмерии «Парфюм-Лидер» Андрею Коровину и Константину Кострику. Причина обращения в суд – задолженность по арендной плате. Компания задолжала арендодателям больше 2 млн рублей. Из-за накопившихся долгов кредиторы намерены добиваться банкротства предпринимателей.

Портал Om1.ru, сообщает, что совладелец омских сетей парфюмерных магазинов «Парфюм-Лидер» и «Marafett» Андрей Коровин назвал происходящее хозяйственным спором и уверяет, что на работе сетей это никак не отразиться.

Отметим, cеть «Парфюм-Лидер» существует с 2004 года и насчитывает около 140 магазинов по всей России. Только в Омске по всему городу работают порядка 50 торговых точек.

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