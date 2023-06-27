В омской школе № 15 ведутся ремонтные работы в рамках проекта «Меценатство»

Фото: 2ГИС

В рамках проекта «Меценатство» в школе № 15 на улице 21-й Амурской продолжаются ремонтные работы. Школу преобразят благодаря соглашению о меценатстве, подписанном мэром Омска Сергеем Шелестом и учредителем группы компаний «Стройподряд» Сергеем Оркишем.

За летние каникулы меценат собирается отремонтировать спортивный и обеденный залы, кабинет физики, коридор 2-го этажа, а также заменить на этом этаже окна и двери.

Кабинет начальных классов и кабинет физики уже подготовили для покраски. Сейчас идет ремонт второго этажа и спортивного зала.

Отметим, что проект «Меценатство» курирует лично мэр Омска Сергей Шелест.

– Ремонт спортивного зала близится к завершению, проведен ремонт стен, потолка и пола. Дополнительно будет установлена шведская стенка и заменены баскетбольные щиты и кольца. Мы благодарны и нашему меценату, и мэру города Омска Сергею Шелесту за то, что они понимают необходимость обновления всей образовательной среды для детей, – отметил директор департамента образования Ильдар Бикмаев.

В 2022 году в этой же школе благодаря меценату было произведено асфальтирование территорий учреждения, обустройство спортивной площадки, ремонт коридора первого этажа. Также были отремонтированы мастерская, малый спортивный зал и учебный кабинет.

На очереди – ремонт 3-го этажа. Меценат принял решение дополнительно в 2024 году отремонтировать коридор 3 этажа, лестницы, заменить окна и двери, а также двери эвакуационных выходов.

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