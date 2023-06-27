Олег Заремба будет отвечать за летний отдых детей в Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-министра внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Олега Зарембу назначили куратором летнего отдыха юных омичей. Глава региона Виталий Хоценко подписал соответствующее постановление.

Напомним, что после отставки Олега Зарембы с поста министра, он был назначен руководителем группы по ведению интернет-страниц государственных служащих. Группа будет осуществлять помощь в наполнении интернет-страниц. Также ее члены будут наделены полномочиями по корректировке и удалению официальных публикаций.

Отметим, что ранее за детский отдых отвечала бывшая глава минобра Татьяна Дернова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru