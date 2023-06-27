Омский следком завел уголовное дело по факту нападения собак на детей в Лузино

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком завел уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») по факту нападения бродячих собак на трех детей в поселке Лузино под Омском.

— с 19 по 22 июня 2023 года в результате недобросовестного отношения работников администрации Омского муниципального района Омской области к своим должностным обязанностям по проведению мероприятий по отлову бездомных животных, бродячие собаки напали на трех детей в возрасте 8, 9 и 11 лет и причинили им телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства и причины произошедшего, а также виновные лица будут установлены в ходе следствия.

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