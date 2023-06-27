На Омском НПЗ состоялся традиционный «День донора»

День донора на Омском НПЗ собрал 130 добровольцев. Мероприятие по сдаче крови проходит на предприятии несколько раз в году.

На этот раз волонтеры ОНПЗ сдали свыше 50 литров крови для больниц региона. Ее будут применять для лечения пациентов, а также приготовления лекарств. День донора организован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Среди участников акции были и почетные доноры крови, и новички.

Как рассказал руководитель профсоюзной организации Омского НПЗ Николая Донских, предприятие не первый год участвует в проектах, направленных на помощь пациентам и врачам Омской области.

- Мы помогаем клиникам получать современное оборудование, обеспечиваем средствами защиты от вируса и системами тестирования. В рамках грантового конкурса поддерживаем инициативы омичей, направленные на сохранение здоровья, формирование правильных привычек у жителей региона, — ответил Николай Донских.

Добавим, за годы существования акции по сдаче крови в ней приняли участие свыше 2 тыс. сотрудников Омского НПЗ и дочерних компаний. За последние 10 лет врачи Центра крови, помогающие проводить волонтерское мероприятие, выезжали на предприятие 54 раза.