47-летний омич, пропавший в середине мая, найден мертвым в лесу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет Омской области сообщил о том, что пропавший 15 мая 47-летний житель региона найден мертвым в лесу. Как стало известно «Городу55», поиски Ивана Переборова, который проживал в Саргатском районе, были прекращены - тело найдено уже в полуразложившемся виде.

- В воскресенье, 25 июня, около 12 часов в одном километре от села Баженово в лесу были найдены останки мужчины, — сообщил источник. Собственно, последний раз мужчину как раз и видели в селе Баженово, потому омича и искали в окрестных лесах. Прибывшие на место криминалисты и эксперты осмотрели тело, которое уже успело частично разложиться и, предварительно, не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге для вскрытия и выяснения причин смерти. По факту случившегося в омском следкоме проводят проверку.

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