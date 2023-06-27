Мэр Омска Шелест поручил дорожникам начать подготовку к зиме

Фото: Мария ЛЕНЦ

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что поручил дорожным городским службам начать рподготовку к зимнему сезону. В ближайшее время дорожники будут готовить песосоляную смемь для борьбы с гололедицей. С прошлого сезона осталось 19 тысяч тонн пескосоляной смеси, но запасы нужно пополнить. Пока закуплено 10 тысяч тонн технической соли, которая позднее будет смешиваться с песком или использоваться как самостоятельны реагент.

- Не позднее августа будет сформирован весь необходимый объем «пескосолянки» для городских нужд — это примерно 50 тысяч тонн, — проинформировал Сергей Шелест, — Рассматриваем и коммерческие предложения производителей реагентов, но пока альтернативы, проходящей по средствам, нет.

Также мэр рассказал, что к зиме готовится и дорожная техника: проводится дефектовка машин и тракторов, приобретаются запчасти и резина, а ближе к осени будет сформирован запас горюче-смазочных материалов и пройдет проверка качества подготовки техники.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru