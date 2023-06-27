В Центральном округе Омска отремонтируют 16 дворов

Фото: Евгения ГУСЕВА
Этим летом в Центральном округе города Омска будет отремонтировано 16 дворов. На их восстановление и обустройство потратят 38,6 миллионов рублей. Работы, к выполнению которых привлечены только 2 подрядные организации - ООО «СибДор» и ООО «СПК «ДорСтрой» - обещают завершить к 31 августа текущего года.
- Благоустройству в рамках национального проекта подлежат дворовые территории, предоставившие в комиссию необходимый пакет документов и набравшие наибольшее количество баллов. Приоритет, как правило, отдается дворам с наибольшей степенью разрушения асфальтобетонного покрытия, — отметил глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев.
Дворы приведут в порядок по следующим адресам:
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